Kanton Basel Tierpark Lange Erlen lädt zum Pro-Specie-Rara-Buuremärt ein

Basel (tm) Die Störche sind bereits in den Süden aufgebrochen, Storch Lorenz aus dem Tierpark Lange Erlen hält sich zurzeit in Südfrankreich auf. Indessen ist Rothirsch Dulle im Tierpark bereit für die Brunft, und bei den Zwergohreulen gelang ein Zuchtrekord, darunter auch eine seltene Albinoeule. Am kommenden Sonntag findet im Tierpark der zehnte Pro-Specie-Rara-Buuremärt statt.

Ruhig liegt Rothirsch Dulle in seinem Gehege und blickt die Besucher selbstbewusst an. Tierparkleiter Bruno Ris weiß, dass er auch anders kann. „Er wühlt mit seinem Geweih im Erdreich, um sein Gemüt abzukühlen und seine Kraft zu testen“, erzählt er. Der Hirsch ist in der Brunft, die Rehe, die im Nachbargehege sind, haben die Möglichkeit, zu ihm zu gelangen, können sich aber auch zurückzuziehen. „In der Vergangenheit hatten wir schon tödliche Zwischenfälle“, berichtet Edwin Tschopp, Geschäftsführer des Erlen-Vereins. Nicht ganz so wild geht es bei den Damhirschen zu, deren Brunft ist aber auch erst im Oktober und November. Mit den Kranichen haben die Damhirsche Mitbewohner bekommen. Vögel, die früher in der Region heimisch, dann praktisch ausgestorben waren und die man nun wieder anzusiedeln versucht.

Nachwuchs gab es auch bei den Nilgänsen. Sie sind hierzulande nicht heimisch, haben sich aber in den vergangenen zehn Jahren stark ausgebreitet, nachdem sie wohl aus Tierhaltungen ausgesetzt wurden oder entflogen sind. Nilgänse sieht man durchaus kritisch, erklärt Bruno Ris, weil sie andere Tierarten verdrängen und sogar auf Storchennester fliegen und die Jungtiere verjagen. Deshalb will man den Bestand gering halten.

Die Weißstörche aus dem Tierpark Lange Erlen sind indessen bereits in den Süden aufgebrochen. Das gilt auch für den hier geborenen Jungstorch Lorenz, der mit einem Sender versehen wurde und dessen Reise man verfolgen kann. Zunächst hielt er sich in der Ajoie im Kanton Jura auf, bevor er, vermutlich mit anderen Jungstörchen, nach Südfrankreich aufbrach und sich derzeit in der Nähe von Narbonne aufhält. Schon im vergangenen Jahr wurde im Tierpark ein Storch mit Sender ausgestattet, der nach Spanien flog und im Winter an einer Hochspannungsleitung starb.

„Störche können bis zu 30 Jahre alt werden, aber zwei Drittel der Jungstörche überleben das erste Jahr nicht“, berichtet Bruno Ris. Oft sterben sie schon im Nest, wenn das Wetter zu kalt und zu nass ist. Andere verletzen sich bei den ersten ungelenken Flugversuchen tödlich. Auf der ersten Reise in den Süden werden sie oft Opfer von Hochspannungsleitungen, und wenn sie Afrika erreichen, kann es sein, dass sie gejagt werden.

Bei den Volieren neben dem Kiosk wird im September die Kanalisation erneuert, weshalb die Tiere in den rückwärtigen Bereich umziehen müssen. Der Boden im Affenhaus wurde dank einer Spende ausgewechselt. Die Affen passen eigentlich nicht mehr in das Konzept des Tierparks, der nur noch einheimische Tierarten zeigt. „Aber wir haben seit 1873 Affen, und wir bekämen ein Riesenproblem mit den Mitgliedern und Besuchern, wenn wir die Affen abschaffen würden. Außerdem haben sie im Erlenlied eine eigene Strophe“, stellt Edwin Tschopp fest. Ende Juli ist die Baubewilligung für den neuen Spielplatz beim Parkrestaurant eingetroffen, berichtet Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins. Weil deswegen der Weiher beim Parkplatz wegfällt, muss ein neuer Weiher geschaffen werden, der bei der Spielzeugautobahn entstehen soll.

Zum zehnten Mal findet am Sonntag, 4. September, von 10 bis 17 Uhr der Pro-Specie-Rara-Buuremärt im Tierpark statt. Die Reise von Storch Lorenz kann im Internet verfolgt werden: