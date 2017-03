Basel Schwerer Unfall an Autobahnausfahrt

Gegen den Auffahrschutz des Fahrbahnteilers an der Autobahnausfahrt Zürcherstraße gefahren ist ein Autofahrer in Basel.

Ungebremst gegen den Auffahrschutz am Fahrbahnteiler bei der Autobahnausfahrt Zürcherstraße der A2 in Basel gefahren ist am frühen Sonntagmorgen ein 38-Jähriger mit seinem Personenwagen. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Das Auto wurde schwer beschädigt. Warum der Fahrer die Herrschaft über seinen Wagen verloren hat, ist noch ungeklärt. Die Verkehrspolizei musste die Autobahn während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden in Fahrtrichtung Luzern sperren. (mhe)