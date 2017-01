Basel Räuber verduftet nach Überfall auf Parfümerie

Nach dem Duft des Geldes stand einem unbekannten Mann der Sinn, der am Freitagabend in Basel eine Parfümerie überfallen hat.

Nicht nach einem neuen Herren-Duft stand dem Mann der Sinn, der am Freitagabend in eine Basler Parfümerie in der Gerbergasse kam. Der Mann wollte Geld. Wie die Kantonspolizei Basel Stadt meldet, ging der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann direkt auf die allein anwesende Verkäuferin zu, steckte seine Hand drohend in seine Umhängetasche und forderte Geld. Die Verkäuferin, die in der in der Tasche steckenden Hand eine Waffe befürchtete, händigte ihm den Kasseninhalt, mehrrer hundert Franken aus. Darauf flüchtete der Räuber. (mhe)