Basel Räuber lauern Frau am Geldautomaten auf

Beim Geldabheben überfallen und beraubt worden ist eine Frau am Samstagvormittag in Basel.

Am Geldautomaten der Kantonalbank in der Basler Spiegelgasse überfallen und ausgeraubt wurde am Samstagvormittag eine Bankkundin. Wie die Kantonspolizei Basel Stadt meldet, wurde die Frau, nachdem sie ihren Pin-Code eingetippt hatte, von zwei Männern zur Seite gedrängt. Einer der Männer tippte einen größeren Geldbetrag ein und hob ihn ab. Auf die Hilferufe der Überfallenen sei ein Passant zur Hilfe gekommen. Die Täter flüchteten daraufhin mit ihrer Beute in Richtung Schneidergasse in die Innenstadt. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. (mhe)