Basel Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Von einem abbiegenden Lastwagen umgefahren und tödlich verletzt worden ist ein Radfahrer in Basel.

Beim Rechtsabbiegen offenbar den neben sich fahrenden Radfahrer übersehen hat am Dienstagnachmittag ein 54-jähriger Lastwagenfahrer in Basel. Der 62-jährige Radfahrer wurde von dem Lastwagen erfasst und überfahren. Dabei erlitt er laut Meldung des Basler Justizdepartements tödlich Verletzungen. Die genauen Unfallumstände sind noch nicht ermittelt. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme mussten der allgemeine Verkehr in der Schwarzwaldstraße und auch der Linienverkehr der Busse umgeleitet werden. (mhe)