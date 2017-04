Basel Psychiatriepatienten als Versuchskaninchen

An der Psychiatrischen Uni-Klinik Basel sollen an über 1000 Patienten nicht zugelassene Medikamente getestet worden sein. Zum Teil gegen den Willen der Patienten.

An über 1000 Patienten der Psychiatrischen Klinik der Universität Basel sollen ohne deren Wissen und zum Teil gegen ihren Willen zwischen 1953 und 1980 rund 60 nicht zugelassene Medikamente getestet worden sein. Das geht aus einem Bericht der Sendung „Schweiz Aktuell" des Schweizer Fernsehens SRF hervor. Das Fernsehen beruft sich dabei auf eine Untersuchung des Instituts für Medizingeschichte der Universität Bern. Die Universitäre Psychiatrischen Kliniken in Basel (UPK) hatten diese Untersuchung in Auftrag gegeben. (mhe)