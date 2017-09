Kultur Organist Cameron Carpenter rockt das Basler Musical Theater

Etwas anders klang es im Basler Musical Theater, als der Amerikaner Cameron Carpenter mit seiner selbst erdachte Superorgel aufgetreten ist. Ob es unserem Autoren Jürgen Scharf gefallen hat, lesen Sie hier.

Das schwarz verhüllte Orgel-Cockpit, der schillernde 36-jährige Organist Cameron Carpenter und das Basler Musical Theater: eine passende Konstellation. Ein bisschen Show ist dabei, wenn dieser Popstar der Orgel mit dem Sinfonieorchester Basel zum Saisonauftakt auftritt. Carpenter interessiert sich weniger für das klassische Konzertformat, hat aber doch Respekt vor klassischen Stücken wie der Paganini-Rhapsodie von Rachmaninow. Das Orgelarrangement stammt von ihm selber, und es ist nicht sicher, ob Rachmaninow dem so zugestimmt hätte, klingt die Musik doch sehr eigenwillig transkribiert.

Der junge Superstar rockt den Musicaltempel, wenn er das Soundsystem seiner digitalen Touring Organ hochfährt. Da wird Rachmaninow showmäßig in Szene gesetzt. Das hat spitzbübischen Charme, wenn der finger- und beinflinke Organist seine elektronische Klangmaschine betätigt und in Windeseile die Register wechselt. Wenn er nicht so virtuos spielen könnte, wäre diese Version noch gewöhnungsbedürftiger. Die selbst erdachte Superorgel nach eigenem Design von Carpenter lässt sich auseinandernehmen und wieder zusammenbauen und in zwei Trucks transportieren. Damit hat der findige Amerikaner ein traditionelles Kircheninstrument „mobilisiert“. Mobilität, um nicht zu sagen rasantes Tempo, herrscht bei Carpenter an den Manualen und Pedalen, aber es war nicht so, dass er fast im Alleingang spielte und die Orgel die Hauptrolle hatte. Es kam die Basler Orchesterästhetik hinzu, vor allem im schwelgerischen langsamen Satz. Nach dem erwarteten Jubel gab Carpenter bei zwei Bach- und Gershwin-Zugaben so richtig Gas an seinem futuristisch aussehenden Wunderkasten.

Unter Leitung ihres ersten Gastdirigenten Michal Nesterowicz waren die Basler in ihrem Element in Respighis Tondichtungen „Fontane di Roma“ und „Pini di Roma“, zwei opulenten Klangvisionen voller Koloristik und Dynamik. Bei den Brunnen von Rom gab es kein Geplätscher, sondern präzise farbige Atmosphäre. Dank des verstärkten Supersounds im Musical Theater konnte man im Klang baden, und in den „Pinien“ sorgte der Zwei-Meter-Mann am Dirigentenpult für überlegte Klangfarbenregie. Zuvor erklang ein Stahlgewitter in Edgar Varèses „Integralès“, lärmig-laute metallische Klänge für Bläser und Schlagzeug, als Raumklang-Erlebnis – fast 100 Jahre alt, aber das modernste Stück.