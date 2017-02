Basel Ohne Autobahnvignette wird es teuer

Ohne Autobanvignette wird es teuer auf Schweizer Autobahnen. In Basel haben das 15 Autofahrer zu spüren bekommen.

Ohne Schweizer Autobahnvignette 2017 unterwegs gewesen sind 15 Autofahrer, die von der Kantonspolizei Basel Land am Mittwochnachmittag bei einer einstündigen Verkehrskontrolle an der Autobahnausfahrt am Basler Riehenring erwischt worden sind. Das Fahren ohne gültige Autobahnvignette kostete die Erwischten jeweils 200 Franken Buße. Außerdem mussten sie an Ort und Stelle auch eine Vignette kaufen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Vignette aufgeklebt sein muss. Lose mitgeführte Vignetten sind ungültig. (mhe)