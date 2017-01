Basel-Mulhouse Neuer Passagierrekord am Euro-Airport Basel

Neuer Passagierrekord am Euro-Airport Basel

7,3 Millionen Passagiere haben 2016 den Euro-Airport Basel-Mulhouse benutzt. Das ist neuer Passagierrekord.

Der Euro-Airport Basel-Mulhouse meldet wieder einen neuen Passagierrekord. 7 314 269 Passagiere haben im vergangenen Jahr den Flughafen genutzt. Das sind vier Prozent mehr, als 2015 und der sechste Passagierrekord in Folge, meldeten die Flughafenbetreiber am Mittwoch. Zugenommen hat auch das Aufkommen an Luftfracht. Es stieg um zwölf Prozent auf 54 944 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen stieg 2016 um ein Prozent auf 95 542. Für 2017 rechnen die Flughafenbetreiber mit einer weiteren Steigerung der Passagierzahlen um drei bis vier Prozent. (mhe)