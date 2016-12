Basel Mit Regenschirm bewaffneter Räuber

Mit Dreistigkeit und Regenschirm bewaffnet hat ein 31-Jähriger in Basel versucht ein Auto zu rauben. Der Versuch schlug fehl.

Ein mit einem Regenschirm bewaffneter Mann in Basel in der Nacht zum f Donnerstag versucht, einem Lieferwagenfahrer das Auto zu rauben, meldet die Kantonspolizei Basel Stadt. Gemäß den Ermittlungen der Kriminalpolizei hat der 31 Jahre alte Täter gegen 2.45 Uhr in der Hebelstraße die Tür des Lieferwagens aufgerissen, den 57-jährigen Fahrer mit dem Regenschirm bedroht und ihn zum Aussteigen aufgefordert. Der Fahrer setzte sich aber zur Wehr, woraufhin der Räuber flüchtete. Wenig später konnte er festgenommen werden. (mhe)