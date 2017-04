Basel Innenstadt drei Wochen ohne Straßenbahn

Im Spätsommer werden die Basler in der Innenstadt für rund drei Wochen auf ihre Straßenbahn verzichten müssen.

Ganz ohne Straßenbahn werden Bewohner und Besucher der Basler Innenstadt vom 9. bis 28. September dieses Jahres auskommen müssen. Wie die Basler Verkehrsbetriebe am Freitag bekanntgaben, wird das innenstädtische Straßenbahnnetz wegen der Erneuerung von Gleisen an der neuralgischen Engstelle Steinenberg vollständig gesperrt. Neun Straßenbahnlinien werden weiträumig umgeleitet. Für die Innenstadt können laut den Basler Verkehrsbetrieben Ersatzbusse aus Platzgründen nur in beschränktem Umfang angeboten werden. (mhe)