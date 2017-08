Kanton Basel In Basel läuft derzeit die Fahndung nach zwei Männern nach dem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche

In Basel läuft derzeit die Fahndung nach zwei Männern nach dem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche

In Basel haben Passanten eine halbnackte junge Frau gefunden, die vorher von zwei Männern bedrängt worden war.

Eine junge Frau wurde in Basel in der Nacht zum Sonntag Opfer eines Sexualdeliktes. Wie die Staatsanwaltschaft Basel informiert, hätten Passanten die halbnackte Frau in einer Garageneinfahrt beim Claragraben vorgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Jugendliche von einem jungen Mann auf dem Vorplatz einer Disco angesprochen, ein zweiter älterer Mann stieß dazu. Erst als Passanten Verdacht schöpften, ließen die beiden Täter von dem Opfer ab und flüchteten. Die Fahndung läuft nach zwei Männern im Alter von 20 und 40 Jahren.