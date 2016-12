Basel Hochkonjunktur für Nikolaus und Diebe

36 Taschendiebe, Einbrecher und Trickdiebe hat die Basler Polizei in der Vorweihnachtszeit erwischt.

In der Vorweihnachtszeit hatten in Basel nicht nur Nikolaus und Co. Hochkonjunktur sondern auch Diebe. Während die einen mit dem Kaufen und Verteilen von Geschenken beschäftigt waren, nutzten die anderen den Trubel zum Griff in fremde Taschen. Wie die Kantonspolizei Basel Land meldet, wurden in ihrer seit November laufenden Überwachungsaktion zu Weihnachten 36 Taschendiebe, Einbrecher und Trickdiebe festgenommen. Bis zum Abschluss der Aktion am Dienstag nach Weihnachten hat die Polizei 120 Verdächtige kontrolliert. (mhe)