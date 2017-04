Kultur Häbse-Theater in Basel zeigt herrliche Verwechslungskomödie

Lottomillionen sorgen in der neuen Dialektkomödie "Dr Otto gwinnt im Lotto!" von Dani von Wattenwyl im Basler Häbse-Theater für unbeschwerte Stunden. Warum Sie sich das Stück ansehen sollten, erfahren Sie hier.

Sechs Richtige im Lotto: Davon träumen viele. Dass dieser plötzliche Reichtum ziemliche Turbulenzen im (Liebes-)Leben auslösen kann, das erfährt der Titelheld der Dialektkomödie "Dr Otto gwinnt im Lotto!" Mit diesem Plot ist dem Multitalent Dani von Wattenwyl, der jedes Jahr eines seiner Stücke im Häbse-Theater, Basels größtem Kleintheater, präsentiert, wieder ein Lachschlager gelungen.

Gleich in Dreifachfunktion als Autor, Regisseur und Schauspieler amüsiert der charmante Frauenschwarm und Tausendsassa das Publikum in bester komödiantischer Laune. Im lässig-hippen Outfit mit Kapuzenjacke gibt der smarte Mittvierziger den coolen, aber arbeitsscheuen und erfolglosen DJ Luca, der in einer Schlagerdisco jobbt und von einer Karriere als Schlagersänger träumt. Als sein bester Freund Otto den Jackpot knackt und sechs Millionen abräumt, will jener das vor seiner Frau geheim halten und gibt seinen Kumpel Luca als Lottogewinner aus. Und schon nehmen die Täuschungen und Versteckspielchen ihren Lauf.

Dani von Wattenwyl und sein in Sachen Situationskomik, Dialogwitz und gut sitzende Pointen bestens aufgelegtes Ensemble – lauter kuriose Typen – halten die Lachquote hoch in dieser Verwechslungskomödie mit Basler Lokalkolorit, lustigen Szenen und flotten Sprüchen. Bühnenbildnerin Dietlind Ballmann hat dem Team ein schickes Interieur gezaubert, in dem sich die skurrilsten Typen die Klinke in die Hand geben.

Sehr sympathisch in seiner komischen Verzweiflung agiert Matthias Steiger in der Titelrolle als Biedermann Otto, während Ottos Ehefrau Pia (Nicole Loretan) richtig giftig und "hässig" sein darf. Als "heißes Schätzchen" Anna stöckelt Myriam Mazzolini in superkurzen Röckchen und hautengen Jeans verführerisch sexy durchs Geschehen. Die naive Coiffeuse und shoppingwütige Freundin des Hausherrn setzt gezielt ihre Reize ein, um den vermeintlichen Lottomillionär zu umgarnen.

Lacher erntet Peter Richner als spirituell angehauchter Yogi, der von Erleuchtung schwafelt, Vegetarisches im Kühlschrank hortet und seine Mitbewohner mit esoterischen Weisheiten einlullt. Wenn dann noch ein Mitarbeiter der Lottogesellschaft aufkreuzt und dem falschen Gewinner aufsitzt, ist das Chaos perfekt.

Dani von Wattenwyl dreht als schräger Möchtegern-Schlagerstar in papageienbunten 70er-Jahre-Klamotten groß auf. Tatjana Pietropaolo als Lucas Ex-Freundin langbeinig, hochnäsig, spitzzüngig und biestig, liefert sich einen Zickenstreit mit ihrer Rivalin Anna, die sie als "Heidi Klum für Arme" herunterputzt. Wie das ganze Hin und Her um Glücksspiel, Liebe, Trennung und Träume ausgeht, wird an dieser Stelle nicht verraten.

27. bis 29. April, 4. bis 6. und 11. bis 13. Mai um 20 Uhr. Karten: Telefonnummer 004161/691 44 46