Basel-Stadt Grenzwacht lässt Schmuggler auffliegen

Mit reichlich Proviant war ein Kleintransporter beladen, den die Kantonspolizei Basel-Stadt aus dem Verkehr zog. 990 Liter Wein und 110 Kilo Fleisch waren nicht verzollt worden.

Bei einer Verkehrskontrolle durch die Kantonspolizei Basel Stadt ist in einem Kleintransporter eine größere Menge an Waren festgestellt worden. Die Polizei informierte das Grenzwachtkorps. Dieses stellte mit der Zollfahndung im Fahrzeug rund 990 Liter Wein und über 110 Kilogramm Fleisch sowie 32 Liter Speiseöl sicher. Ferner wurde der 52 Jahre alte Beifahrer in der Schweiz wegen offener Bußgelder gesucht. Die Ermittlungen der Zollfahnder ergaben, dass die Waren aus Portugal über Frankreich in die Schweiz gebracht worden waren. (sk)