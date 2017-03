Basel Giraffen-Nachwuchs im Basler Zoo

Im Basler Zoo ist ein Giraffen-Junges zur Welt gekommen. Das Giraffen-Baby zählt zu der seltenen Art der Kordofan-Giraffen.

In der Giraffengruppe des Zoo Basel ist am letzten Februartag Nachwuchs angekommen. Am Donnerstag, 9. März, wurde das männliche Jungtier namens Onong erstmals den Zoo-Besuchern gezeigt. Es ist eine Kordofan-Giraffe. Kordofan-Giraffen gelten in freier Wildbahn als gefährdet. In Tschad, Nigeria und Kamerun gibt es heute laut Angaben des Zoos Basel nur noch rund 2000 dieser Tiere. In den europäischen Zoos existiert deshalb ein koordiniertes Zuchtprogramm. In wissenschaftlich geführten Zoos werden heute weltweit 87 dieser Tiere gehalten. (mhe)