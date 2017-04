Basel Fleischschmugglerin fliegt an der Grenze auf

Fleischschmugglerin fliegt an der Grenze auf

Eine Schmugglerin mit 210 Kilogramm Frischfleisch im Auto ist in Basel der Schweizer Grenzwacht ins Netz gegangen.

Schweizer Grenzwächter haben vergangene Woche in Basel eine Schmugglerin gestoppt, die große Fleischmengen in die Schweiz bringen wollte. Im Auto der aus Frankreich einsereisenden 56-jährigen Frau entdeckten die Grenzwächter mehrere Dutzend Plastiktüten mit insgesamt 210 Kilogramm Geflügel-, Rind- und Schweinefleisch. Das Fleisch stammte aus dem Großraum Paris und war für Abnehmer in der Ostschweiz bestimmt. Die Frau wurde angezeigt. Da das Fleisch nicht fachgerecht gekühlt war, wurde es von der Basler Grenzwacht entsorgt. (mhe)