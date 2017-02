Basel Fleischschmuggel fliegt an Basler Grenze auf

105 Kilo Fleisch im Kofferraum ihres Autos hatten die drei aus Frankreich einreisenden Männer, die von der Schweizer Grenzwache in Basel gestoppt wurden.

Zwei Zentner Frischfleisch haben drei Männer am vergangenen Freitag von Frankreich in die Schweiz zu schmuggeln versucht. In Basel wurden sie von der Schweizer Grenzwache erwischt. Wie die Grenzwache am Donnerstag meldete, wurde das Auto der Männer in einer Nebenstraße gestoppt. Bei der Kontrolle kamen im Kofferraum 105 Kilogramm Fleisch zum Vorschein. Zollfrei darf in die Schweiz nur ein Kilogramm Fleisch pro Person eingeführt werden. Der Fahrer des Schmugglerautos musste mehrere tausend Franken Buße und Zollgebühren zahlen. (mhe)