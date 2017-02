Riehen Fahrschülerin fährt in Buswartehäuschen

In einem Buswartehäuschen geendet haben die Autofahr-Übungen einer 33-Jährigen.

Mit dem Auto in ein Buswartehäuschen gefahren ist am Samstagmorgen eine 33-jährige Fahrschülerin in Riehen. Zwei an der Bushaltestelle wartende Frauen wurden verletzt. Eine davon musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Kantonspolizei Basel Stadt meldet, war die Lernfahrerin mit zwei Begleitpersonen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer fehlerhaften Bedienung des Autos kam sie nach einem Abbiegemanöver von der Fahrbahn ab und fuhr in die Bushaltestelle. Der Busbetrieb war infolge des Unfalls zeitweise eingeschrankt. (mhe)