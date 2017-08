Kanton Basel Eine Massenschlägerei folgt in Basel auf massive Beleidigungen

Eine Massenschlägerei folgt in Basel auf massive Beleidigungen

Die Polizei nimmt sechs Männer nach einer Massenschlägerei in Basel fest.

Bei einer Massenschlägerei in Basel wurden fünf Personen, darunter eine Frau, verletzt. Ein 32-jähriger Mann musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang sechs junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren fest. Laut Staatsanwaltschaft habe ein Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen die Schlägerei vor einem Restaurant gemeldet. Er konnte zudem Hinweise auf die flüchtigen Täter geben. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass massive Beleidigungen der Angreifer vorangingen, die dann zu einer Schlägerei ausarteten.