Waldshut-Tiengen Eine Baumskulptur von Ai Weiwei steht derzeit vor dem Basler Münster

Der Art Parcours, der zur Kunstmesse Art Basel gehört, ist noch bis Sonntag, 18. Juni, zu sehen. Höhepunkt der Ausstellung unter freiem Himmel ist der "Iron Tree" des chinesischen Künstlers Ai Weiwei.

Es ist das meistfotografierte Kunstobjekt beim öffentlichen Art Parcours während der Kunstmesse Art Basel: der „Iron Tree“ des chinesischen Star-Künstlers Ai Weiwei auf dem weiträumigen Basler Münsterplatz. Die aus Wurzeln und Zweigen konstruierte monumentale Baumskulptur ist in direkter Nachbarschaft zur großen, vollgewachsenen Baumgruppe und zum Münster platziert. Die Äste erinnern an bildliche Motive wie Drachen. Eine „stoische, stille, aber doch starke Arbeit“, so Kurator Samuel Leuenberger. Der Gusseisen-Baum steht an symbolischer Stätte, auf dem Münsterhügel liegen die Wurzeln der Stadt.

Eine andere Arbeit des Kunst-Parcours mit 22 Installationen an unterschiedlichen Plätzen des historischen Stadtteils erinnert an die Vergangenheit, an keltische Spuren und die Türme, die beim großen Erdbeben 1356 zerstört wurden: Der Portugiese Pedro Cabrita Reis lehnt eine Lichtlinie, ein Leuchtfeuer aus einem Aluminiumstab mit LED („The Basel Line“) im Winkel zwischen Kreuzgang und Münster an die Fassade, dort, wo die Basler Geschichte zum Greifen nahe ist. Die Künstler haben inhaltliche Bezüge zu den Kunststätten im Herzen Basels geschaffen. Manches ist eigens für den Parcours entstanden, als Auseinandersetzung mit der reichen, malerischen Örtlichkeit. Nicht nur im Freien stößt man auf Kunst, man kann auch öffentliche und private Räume betreten, wo es zu Interaktionen kommt. Im Endeffekt sind es 22 Einzelausstellungen zur zeitgenössischen Kunst.

Waren die Kunststationen bisher mehr für junge unbekannte Künstler gedacht, die es noch nicht auf die große Bühne geschafft haben, so hat die achte Ausgabe nicht mehr diesen Touch. Dafür sorgen Weltstars wie Ai Weiwei oder die renommierte Miriam Cahn, die im Museum der Kulturen eine eindrückliche Rauminstallation zeigt: „Schlachtfeld/Alterswerk“, geschnitzte Baumstämme, die wie geschundene Körper auf dem Boden liegen. Zu den Spuren existenzieller Kämpfe sagt die Künstlerin: „Dein Körper ist ein Kampfschauplatz“. Es gibt viel zu entdecken, unter anderem die überdimensionalen Schlüssel-Objekte von Amanda Ross-Ho, die als Symbole zum Türen-Öffnen auf dem Weg liegen. Ein weiterer Anziehungspunkt ist die Mauer mit digitaler Malerei des multimedial arbeitenden Singener Künstlers Markus Selg, der den architektonischen Eindruck eines utopischen Gartens inmitten der Altstadtlandschaft geschaffen hat.

steht noch bis Sonntag, 18. Juni, am heutigen Samstag, 11 Uhr bis Mitternacht (Parcours Night), Sonntag 11 bis 19 Uhr, an beiden Tagen gibt es Führungen.