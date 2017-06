Kanton Basel Ein konkreter Terrorismusverdacht löst sich in Luft auf

Ein konkreter Terrorismusverdacht löst sich in Luft auf

Die Kantonspolizei in Basel ist konkreten Hinweisen auf terroristische Aktivitäten nachgegangen – am Ende stellte sich alles als Fantasie heraus.

Aufgrund eines ernstzunehmenden Hinweises verhaftete die Kantonspolizei in Basel einen 24-jährigen Schweizer. Der Verhaftete sollte im Besitz von Sprengstoffen und Giftgas sein, diese Information und konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag führten zur Verhaftung des jungen Mannes. In diesem Zusammenhang wurden in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn Hausdurchsuchungen bei Verdächtigen durchgeführt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass alles nur ein Produkt der Fantasie des Verhafteten war.