Basel E-Biker prallt ungebremst auf Auto

Ungebremst auf einen vor einer roten Ampel stehenden Kleinbus aufgefahren ist ein E-Bike-Fahrer in Basel. er wurde schwer verletzt.

Ein E-Bike-Fahrer ist am Freitagabend in Basel ins Heck eines stehenden Mannschaftstransporters gefahren. Der 48-Jährige E-Biker zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er nach der Erstversorgung am Unfallort ins Spital gebracht werden musste. Der Unfall passierte kurz nach 18 Uhr. Der 44-jährige Chauffeur des Kleinbusses hatte vor einer roten Ampel gehalten. Der E-Bike fuhr gemäß ersten Erkenntnissen der Polizei ungebremst dagegen, prallte mit dem Kopf voran gegen die Heckscheibe und blieb unter dem Auto liegen. (mhe)