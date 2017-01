Basel Dreijähriger fährt mit Mutters Auto los

Mit Mutters Auto losgefahren ist ein Dreijähriger in Basel. Er kam aber nicht weit. Ein Fahrradständer hielt ihn auf.

Ein Dreijähriger ist am Donnerstag in Basel mit dem Auto seiner Mutter losgefahren. Er kam nicht weit: Fahrräder in einem Fahrradständer hielten ihn auf. Laut Polizei richtete der Dreikäsehoch Sachschaden in Höhe von 10 000 Franken an. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Mutter des Jungen das Auto geparkt und war ausgestiegen. Der im Kindersitz sitzende Junge nutzte den Moment von Unaufmerksamkeit, kletterte vom Rücksitz nach vorn zum Fahrersitz und drehte den Zündschlüssel um, woraufhin das Auto ins Rollen kam. (mhe)