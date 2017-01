Riehen Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Riehen einen Tankstellenshop überfallen und mehrere hundert Franken erbeutet.

Den Tankstellenshop an der Lörracher Straße in Riehen überfallen hat am Dienstagabend ein unbekannter Mann. Der mit einer Pistole bewaffnete vermummte Täter erbeutete mehrere hundert Franken in bar und floh damit zu Fuß in Richtung Basel. Die Fahndung der Kantonspolizei Basel Stadt nach dem Täter blieb bisher ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Wie die Kriminalpolizei Basel meldet, kam der Räuber gegen 22 Uhr in den Shop und zwang die allein anwesende Verkäuferin ihm die Einnahmen zu übergeben. (mhe)