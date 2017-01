Kanton Basel Basler Parlament nun mit sechs Fraktionen

Grosser Rat ab Februar in neuer Zusammensetzung

Basel – Der Basler Grosse Rat wird ab Februar in neuer Zusammensetzung noch aus sechs Fraktionen bestehen. In der noch laufenden Legislaturperiode sind es sieben. Die Grünliberalen konnten jedoch keine Fraktion mehr bilden. Dies teilt die Pressestelle des Großen Rats mit. Insgesamt werden im neuen Parlament neun Parteien in sechs Fraktionen vertreten sein. Nicht mehr dabei ist die Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP). Die Grünliberalen werden im Großen Rat weiterhin als Partei, jedoch nicht mehr als Fraktion auftreten. Seit den Großratswahlen vom Oktober haben bereits zwei Fraktionswechsel für Aufsehen gesorgt: Talha Ugur Camlibel, bisher Grünes Bündnis, wechselt zur SP. Martina Bernasconi, als Grünliberale gewählt, tritt der FDP-Fraktion bei. Der für das Aktive Bettingen gewählte Oliver Battaglia schließt sich der LDP an. Drei grünliberale Ratsmitglieder arbeiten künftig fraktionslos. Am 31. Dezember war die Frist für die Bildung der Fraktionen abgelaufen. Für das neue Kantonsparlament ergeben sich folgende Fraktionsgrößen: SP (35), LDP (15), SVP (15), Grünes Bündnis (13), FDP (11), CVP-EVP (8). Neun ständige Kommissionen umfassen je 13 Sitze (Finanzkommission, Geschäftsprüfungskommission und die sieben themenbezogenen Sachkommissionen). Drei weitere Kommissionen (Petitions-, Begnadigungs- und Disziplinarkommission) verfügen über je neun Sitze. Die 117 Kommissionssitze in den neun 13er Kommissionen werden proportional zur Fraktionsstärke verteilt. In den drei Neunerkommissionen sind insgesamt 27 Sitze zu verteilen (SP: 10, LDP, SVP und GB: je 4, FDP: 3 und CVP/EVP: 2). Daher kann die Zusammensetzung variieren. Der Grosse Rat gliedert sich politisch, wie für schweizerische Parlamente üblich, in Fraktionen und nicht in Parteien. Die Fraktionen bestehen aber in der Regel aus den auf der gleichen Liste gewählten Ratsmitgliedern. Die Mindestzahl beträgt fünf Ratsmitglieder. Mit der Bildung von Fraktionen soll die Meinungsbildung im Parlament besser strukturiert werden. Fraktionen haben das Recht, Mitglieder in Kommissionen zu entsenden. Je stärker eine Fraktion, desto mehr Sitze erhält sie.