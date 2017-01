Kultur Ballett Basel: Robin Hood im Swinging London

Die Legende lebt, nicht nur in Kinofilmen, auch im Theater. Das Basler Ballett tanzt eine moderne Räuberpistole im East End.

Der Brite und Basler Ballettchef Richard Wherlock hat aus der sagenumwobenen Räuberbande eine moderne Gangstergeschichte gemacht. Er verlegt den Schauplatz seines abendfüllenden Handlungsballetts „Robin Hood“ vom Sherwood Forest ins Londoner East End der 50er Jahren.

Choreographiert wird nicht die Schickimicki-Großstadt, sondern die Unterwelt und das Bandenwesen. Man muss gleich an die „West Side Story“ denken: Robin ist der Anführer einer der beiden rivalisierenden Straßengangs. Die Bösen laufen in schwarzen Lederjacken und Nadelstreifenanzügen herum, die gute Gang bunt, ausgeflippt und fröhlich Kaugummi kauend. Getanzt wird vor zerstörten Häuserfronten der Nachkriegszeit, in Metallgerüsten und mit Autoreifen (Bühne: Bruce French).

Die Bilderflut beim Tanz wird unterlegt mit einer Musikcollage aus Stücken englischer Sinfoniker und fetzigen Soundtracks aus James Bond-Filmen bis Popsongs (live im Graben: das Basler Sinfonieorchester plus vier Sänger der OperAvenir, dem Opernstudio des Theaters).

Robin samt seiner lustigen Gefährten Little John und Tuck ist nicht der, den man aus den Mantel- und Degen-Filmen kennt. Nicht der Retter der Unterdrückten und Rächer der Enterbten, kein Beschützer der Witwen und Waisen. Wherlocks Robin hat Pfeil und Bogen gegen Dartpfeile ausgetauscht, ist kein Rebell mit grünen Strumpfhosen, sondern trägt einen schicken grauen Tweed-Anzug mit Krawatte: vom Waldläufer zum Banker in der City of London. Geld, Gewalt und Liebe ist das Thema, Leidenschaft und Eifersucht sind mit im Spiel.

Im Zentrum steht eine Liebesgeschichte zwischen Robin und Marian, der Tochter des gekidnappten Polizeichefs, und diese Love Story kann Wherlock wie kaum ein anderer Choreograph bildhaft erzählen. Versteht er es doch, klassische Themen in die Moderne zu transponieren. Wherlocks Ballettsprache setzt auf Tempo, Temperament, Spurt.

Das fantastische Basler Ballett tanzt schnell, sportiv, athletisch und sogar akrobatisch. Die Hauptdarsteller haben starke Szenen: Jorge Garcia Pérez als Robin und Andrea Tortosa Vidal als Marian begeistern mit ausdrucksstarken Soli und Duos.

Zum Happy End tanzen beide zusammen mit der guten Gang, den „Merry Men“, ein ausgelassen poppiges Finale zu Petula Clarks „Don’t Sleep in the Subway“: Robin Hood im London der Swinging Sixties.