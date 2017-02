Basel Autofahrer bleibt im Schotter stecken

Blind dem Navi vertraut und am Ende im Schotter stecken geblieben ist ein deutscher Autofahrer in Basel.

Im Schotter der Trasse der 15-er Straßenbahn stecken geblieben ist am Mittwochabend in Basel ein ortsunkundiger Autofahrer. Verletzt wurde bei dem Austritt neben die Straße niemand. Der Straßenbahnbetrieb war allerdings für zwei Stunden unterbrochen. Wie die Polizei meldet, hatte der aus Deutschland stammende 58-jährige Autofahrer wohl zu sehr auf sein Navigationsgerät vertraut und war bei der Verzweigung Unterer Batterieweg/Rehhagstraße statt rechts in die Rehhagstraße auf die Grünfläche neben den Schienen abgebogen. (mhe)