Basel Am Zoll erwischt mit 302 Kilogramm Wasserpfeifen-Tabak

Mit mehr als 300 Kilogramm Shisha-Tabak im Kofferraum sind in Basel zwei aus Deutschland einreisende Männer erwischt worden.

Zentnerweise Shisha-Tabak aus Deutschland in die Schweiz zu schmuggeln versucht haben in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag zwei in der Nordwestschweiz lebende Männer. Am Grenzübergang Basel-Freiburgerstraße wurden sie erwischt.



Wie das Grenzwachtkommando Basel mitteilt, wurde das Auto der 21 und 30 Jahre alten Männern kurz nach dem Grenzübertritt von einer Grenzwachtpatrouille kontrolliert. Dabei wurden 302 Kilogramm Shisha-Tabak gefunden. Dafür wären 30 000 Franken Zoll fällig gewesen. Die Männer wurden angezeigt. (mhe)