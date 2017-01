Basel Alkoholisieter Fahrer baut Unfall auf der A2

Ein alkoholisierter Autofahrer ist auf der A2 in Basel mit einem korrekt Fahrenden Personenwagen kollidiert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zwei Leichtverletzte und zwei zerstörte Autos sind das Ergebnis einer Alkoholfahrt eines 41-Jährigen in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn in Basel. Wie die Polizei meldet, war der mit 0,7 mg/l alkoholisierte in Richtung Deutschland fahrende Autofahrer auf der A2 kurz vor dem Prattelertunnel gegen eine Brüstungsmauer geprallt und dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Dort kollidierte er mit einem korrekt fahrenden Personenwagen. Dessen beide Insassen wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. (mhe)