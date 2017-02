Rümlingen Zwei Glatteisunfälle an derselben Stelle

Kurz nacheinander sind am Donnerstagmorgen im Kanton Basel Land an derselben Stelle zwei Autos auf Glatteis verunglückt.

Kurz nacheinander sind am Donnerstagmorgen in Rümlingen an derselben Stelle zwei Autos verunglückt. Beide Fahrzeuge waren auf vereister Straße ins Schleudern geraten. Verletzt wurde laut Meldung der Kantonspolizei Basel Land niemand. Kurz vor sieben Uhr rutschte das erste Auto von der Straße in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand. Kurz danach geriet ein zweites Auto an derselben Stelle ins Schleudern, rutschte in den Straßengraben und kam unmittelbar neben dem ersten Fahrzeug zum Stillstand. (mhe)