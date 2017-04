Basel Land Wasser in Schweizer Bächen hoch belastet

Wasser in Schweizer Bächen hoch belastet

Die Wasserqualität Schweizer Bäche ist oft schon jenseits von Gut und Böse, sagt eine Studie des ETH-Forschungsinstituts.

Schweizer Bäche sind mit einer Vielzahl von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden belastet. Dies geht aus einer vom Eawag Dübendorf, einem Forschungsinstitut im ETH-Bereich, im Auftrag des Bundesamts für Umwelt erstellte Studie zu fünf Schweizer Bächen hervor. In keinem Fall wurden laut Studie die gesetzlichen Anforderungen an die Wasserqualität eingehalten. Selbst Stoffkonzentrationen, die für Gewässerorganismen als akut toxisch gelten, wurden überschritten. Untersucht wurden auch Bäche in den Kantonen Basel Land und Thurgau. (mhe)