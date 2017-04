Bottmingen Straßenbahn verletzt Fußgänger schwer

Beim Überqueren der Straße von einer Straßenbahn umgefahren und schwer verletzt worden ist ein Fußgänger in Bottmingen, Basel Land.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Von einer Straßenbahn umgefahren worden ist am frühen Samstagabend ein 65-jähriger Fußgänger in Bottmingen. Der Mann hatte nach Angaben der Kantonspolizei Basel Land beim Überqueren der Straße offenbar die herannahende Bahn übersehen. Trotz Notbremsung erfasste ihn die Bahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf das gegenüberliegende Gleis geschleudert. Er wurde schwer verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Der Straßenbahnbetrieb war des Unfalls wegen für rund zwei Stunden unterbrochen. (mhe)