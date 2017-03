Muttenz Straßenbahn überfährt Zehnjährigen

Auf einen Fußgängerübergang von der Straßenbahn umgefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden sit am Dienstag ein Zehnjähriger in Muttenz.

Von einer Straßenbahn erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift worden ist am Dienstagmittag ein zehnjähriger Junge in Muttenz. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Basel Land meldet, passierte der Unfall auf einem Fußgängerübergang in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle. Der Junge überquerte dort mit seinem Kickboard die Straße. Offenbar hatte er die herannahende Straßenbahn übersehen und wurde von dieser erfasst. Die beigezogene Feuerwehr musste das unter die Bahn geratene Unfallopfer bergen. (mhe)