Reinach Räuber überfällt Frau am Geldautomaten

Am Geldautomaten der UBS-Bank in Reinach überfallen und ausgeraubt worden ist am Mittwochabend eine 59-jährige Frau. Die Überfallene blieb unverletzt. Der unbekannte Täter erbeutete mehrere hundert Franken. Wie die Kantonspolizei Basel Land meldet, überwältiget der Räuber sein Opfer in dem Moment, als es gerade Geld aus dem Automaten bezog. Nach dem Raub flüchtete der Täter in Richtung Reinach Dorf. Für Hinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen, ist eine Belohnung von bis zu 2000 Franken ausgesetzt. (mhe)