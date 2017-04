Pratteln Parkendes Auto brennt komplett aus

Nur rauchendes Blech ist am Sonntag in Pratteln von einem geparkten Auto übrig geblieben.

Vollständig ausgebrannt ist in Pratteln am frühen Sonntagabend ein auf einem Parkplatz abgestellter Personenwagen. Auch eine Hausfassade wurde durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden gibt die Kantonspolizei Basel Land mit rund 60 000 Franken an. Die Brandursache ist noch völlig ungeklärt. Brandexperten der Polizei haben Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch Zeugen, die Beobachtungen oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Brand machen können. (mhe)