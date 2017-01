Sissach Nachbar rettet 84-Jährigen aus Feuer

Die Haustür aufgebrochen und den 84-jährigen Bewohner aus dessen brennenden Haus gerettet hat ein Nachbar in Sissach.

Vom Nachbarn aus seinem brennenden Haus gerettet worden ist am Mittwochmorgen ein 84-jähriger Mann in Sissach. Der Nachbar hatte die Hilferufe des Seniors gehört, die Haustür aufgebrochen und den Mann in Freie gerettet. Die dann alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell löschen, aber einen hohen Brandschaden nicht verhindern. Das Haus ist momentan nicht mehr bewohnbar, meldet die Polizei. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen. Als der Hausbewohner es entdeckte, riss er das Fenster auf und rief um Hilfe. (mhe)