Münchenstein Mit dem Auto direkt ins Modegeschäft

Mit seinem Personenwagen in der Eingangstür eines Modegeschäfts stecken geblieben ist am Mittwochabend ein 87-jähriger Autofahrer im Einkaufscenter Gartenstadt in Münchenstein. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Basel Land hatte der Mann eigentlich nur beabsichtigt, mit seinem Fahrzeug zu wenden. Das Auto geriet ihm dabei offenbar außer Kontrolle und fuhr in den Eingang des Kleiderladens. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (mhe)