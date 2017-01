Liestal Mit Zeitschaltuhren gegen Einbrecher

Gratis von der Polizei verteilte Zeitschaltuhren sollen Lichter in Wohnungen anmachen und so Einbrecher abschrecken.

Zeitschaltuhren sollen die Bewohner des Kantons Basel Land vor Einbrechern schützen. Ab der kommenden Woche will die Kantonspolizei die Schaltuhren gratis an interessierte Kantonsbürger verteilen. Die Zeitschaltuhren sollen in der Dämmerung der Nachmittagsstunden Licht in Wohnungen einschatten und so Anwesenheit der Bewohner simulieren. In den Wintermonaten sind laut Polizei Dämmerungseinbrecher besonders aktiv, die sich die kurzen Tage und die Abwesenheit der arbeitenden Bewohner zunutze machen. (mhe)