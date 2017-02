Münchenstein Mit Alkohol in falscher Richtung unterwegs

Bei Münchenstein hat die Polizei einen alkoholisierten Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Einen alkoholisierten Geisterfahrer auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen hat die Kantonspolizei Basel Land am späten Samstagabend in der Nähe von Münchenstein. Wie die Polizei meldet, war der 60-jährige über die Anschlussstelle Reinach Süd auf die kantonale Autobahn H18 aufgefahren und statt in Richtung Delsberg in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Die alarmierte Kantonspolizei sperrte die Autobahn kurzfristig und konnte den Fahrer bei der Ausfahrt Münchenstein anhalten. Laut Polizeimeldung stand der Mann unter Alkoholeinfluss. (mhe)