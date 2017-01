Grellingen Mann erleidet schwere Verbrennungen

Gemütlichkeit sollte der Ethanol-Ofen verbreiten, den ein Wohnungsmieter in Grellingen entzünden wollte – doch dann stand plötzlich die ganze Wohnung in Flammen.

Beim Brand seiner Wohnung schwere Brandverletzungen erlitten hat am Freitagabend ein Mann in Grellingen. Er konnte sich noch selbst vor den Flammen auf den Balkon retten. Von dort wurde er von Nachbarn und der Polizei geborgen. Die im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnung wurde schwer beschädigt. Gemäß bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Basel Land beabsichtigte der Wohnungsmieter einen zur Zierde dienenden Ethanol-Ofen in Betrieb zu nehmen. Offenbar brach das Feuer beim Entzünden des Ofens aus. (mhe)