Pratteln Lieferwagen fängt Feuer auf der Autobahn

Auf der Autobahn in Brand geraten und ausgebrannt ist ein Lieferwagen am Donnerstag bei Pratteln. Der Fahrer konnte sich retten.

Während der Fahrt in Brand geraten ist am frühen Donnerstagabend auf der A2 kurz nach der Einfahrt bei Pratteln ein Lieferwagen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Das Auto brannte vollständig aus. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Basel Land brach das Feuer im Bereich des Motors aus. Ein technischer Defekt stehe als Brandursache klar im Vordergrund. Während der Löscharbeiten mussten zwei Spuren Richtung Basel kurzzeitig gesperrt werden. (mhe)