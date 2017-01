Ramlingsburg Lichterkette setzt Wohnung in Brand

Feuer und Rauch hat am Morgen des Silvestertages in Ramlingsburg vier Menschen aus ihrer Wohnung vertrieben. Brandursache war mit großer Wahrscheinlichkeit eine elektrische Lichterkette.

Eine elektrische Lichterkette steht im Verdacht, Ursache für einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ramlingsburg im Kanton Basel Land zu sein. Das am Morgen des Silvestertages ausgebrochene Feuer hat laut Meldung der Polizei erheblichen, noch nicht bezifferten Sachschaden verursacht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die vier Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache sei noch nicht abschließend festgestellt. Wahrscheinlich sei ein technischer Defekt an einer Lichterkette der Auslöser. (mhe)