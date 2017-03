Tenniken Krankenwagen brennt vollständig aus

Auf der Autobahn bei Tenniken im Kanton Basel Land ist ein niederländischer Krankenwagen ausgebrannt.

Ein niederländischer Krankenwagen ist am Dienstagnachmittag auf der A2 bei Tenniken in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Ambulanzfahrzeug schon in Vollbrand. Die beiden Sanitäter konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Weitere Personen befanden sich nicht an Bord. Das Fahrzeug brannte aus. Wegen Explosionsgefahr musste die Autobahn vorübergehend gesperrt werden. Dies führte zu einem langen Rückstau. Gemäß ersten Erkenntnissen der Polizei war der Brand im Bereich des Motors ausgebrochen. (mhe)