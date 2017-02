Muttenz Kollision beim Linksabbiegen

Links abbiegen wollte an einer Kreuzung in Muttenz eine 23-jährige Autofahrerin. Sie übersah dabei ein aus der Gegenrichtung kommendes Auto.

Beim Linksabbiegen an einer Ampel den geradeaus fahrenden Gegenverkehr übersehen hat am Mittwochabend eine 23-jährige Autofahrerin in Muttenz. Sie kollidierte mit dem an der Kreuzung in Gegenrichtung geradeaus fahrenden Wagen einer 58-Jährigen. Die Unfallverursacherin wurde laut Meldung der Kantonspolizei Basel Land verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Muttenzer Rennbahnkreuzug zu Verkehrsbehinderungen. (mhe)