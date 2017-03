Liesberg Frontalkollision mit Gegenverkehr

Bei einem Frontalunfall in Liesberg sind zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden.

Mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten ist am späten Donnerstagnachmittag eine 30-jährige Fahrerin in Liesberg. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte sie mit dem korrekt entgegenkommenden Personenwagen einer 58-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden laut Meldung der Kantonspolizei Basel Land schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Warum die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei ermittelt. (mhe)