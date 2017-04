Liestal Flammen schlagen aus dem Wirtshausdach

Feuer hat am Mittwochmorgen ein Gasthaus und dessen Nachbarhaus in Liestal schwer beschädigt.

Schweren Schaden hat am Mittwochmorgen Feuer in einem Gasthaus in Liestal angerichtet. Wie die Kantonspolizei Basel Land meldet, war das Feuer aus noch ungeklärtem Grund gegen sechs Uhr im Dachgeschoss des Gasthauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Dachgeschoss bereits in Vollbrand und die Flammen griffen schon auf das Nachbargebäude über. Es gelang, den Brand schnell zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe der Schäden am Restaurantsgebäude und am Nachbarhaus ist noch nicht ermittelt. (mhe)