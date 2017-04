Häfelfingen Feuerwehr bekämpft Flammen im Wald

Glut einer Feuerstelle und starker Wind haben im Basler Jura eine Waldwiese in Flammen aufgehen lassen.

Zu einem Waldbrand hat am Samstagmittag die Feuerwehr in Häfelfingen im Basler Jura ausrücken müssen. Dort war eine Waldwiese in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, meldet die Kantonspolizei Basel Land. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Feuerwehr geht jedoch davon aus, dass das Feuer von einer nahe gelegenen Feuerstelle auf die Wiese übergegriffen hat. An der Feuerstelle wurde noch Glut gefunden, die vom herrschenden starken Wind auf die Wiese geweht worden sein könnte. (mhe)