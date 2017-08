Kanton Basel Land Feier zum 1. August: Feuerwerkskörper explodiert in der Hand

Beim Abbrennen von Feuerwerk auf dem Dorfplatz von Brislach im Kanton Basel Land wird ein 21-Jähriger schwer verletzt. Ein Feuerwerkskörper explodiert in seiner Hand. Vier weitere Personen werden leicht verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper wurde am Montagabend auf dem Dorfplatz in Brislach im Kanton Basel Land ein 21-Jähriger schwer verletzt. Laut Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft sollen Jugendliche auf dem Dorfplatz Feuerwerkskörper abgebrannt haben. Dabei explodierte ein Feuerwerkskörper in der Hand eines jungen Mannes. Er zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Vier weitere Personen wurden bei der Explosion leicht verletzt. (sk)