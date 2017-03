Muttenz Fahrerin verwechselt Bremse und Gas

Im Eingang eines Geschäftshauses in Muttenz die Fahrt beendet hat eine Autofahrerin am Samstag. Sie hatte die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt.

Beim Einparken die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt hat eine 83-jährige Autofahrerin am Samstagmittag in Muttenz. Statt zu halten, fuhr das Auto daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in einen rund 20 Meter entfernten Eingang eines Geschäftshauses. Dort verkeilte sich der Wagen. Die Feuerwehr zog das vollständig zerstörte Auto mit einer Seilwinde wieder heraus. Die darin eingeschlossene Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt, erlitt aber einen Schock, meldet die Kantonspolizei. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, steht noch nicht fest. (mhe)